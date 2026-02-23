Уфолог Эллиот Грей связал комету 3I/ATLAS с древними шумерскими пророчествами

Австралийский уфолог Эллиот Грей выдвинул гипотезу об искусственном происхождении межзвездной кометы 3I/ATLAS, связав ее появление с древними шумерскими пророчествами.

Шумерские таблички и пророчества

В одной из социальных сетей Грей утверждает, что в 2025 году археологи обнаружили в Ираке глиняную табличку, на которой содержатся координаты, совпадающие с траекторией 3I/ATLAS. В древних текстах говорится о возвращении «богов» и «трех огнях в небе», что уфолог интерпретирует как предсказание появления кометы. Исследователь полагает, что объект может быть древним зондом или кораблем, а его сигнал способен активировать «маяки», оставленные на Земле миллионы лет назад.

Аномалии при сближении с Марсом

Когда комета вошла в орбиту Марса, телескопы зафиксировали аномальное излучение, влияющее на электронику. Зонды теряли связь на расстоянии нескольких тысяч километров. Один из аппаратов успел передать снимок, на котором видны ровные линии на поверхности кометы. По мнению Грея, это может указывать на искусственную структуру.

Напомним, что объект был обнаружен 1 июля 2025 года. Изначально его классифицировали как астероид, но позже зафиксировали кометную активность — выбросы газа и пыли. Анализ орбиты подтвердил межзвездную природу: скорость превышает вторую космическую, объект не связан гравитационно с Солнцем.

Реакция научного сообщества

Астрономы относятся к теории Грея скептически. Они напоминают, что аномальное излучение и сбои связи могут объясняться естественными процессами — ионизацией газа, магнитными полями или особенностями состава кометы. Ровные линии на снимке, по мнению экспертов, могут быть оптической иллюзией или артефактом обработки изображения.

Гарвардский ученый Ави Леб ранее обращал внимание на необычное поведение кометы 3I/ATLAS. Его точка зрения расходится с общепринятой. Международный проект Virtual Telescope Project опубликовал снимок объекта, сделанный 15 февраля 2026 года. Комета потускнела по мере удаления от Солнца и Земли. Это явление объясняется естественными причинами.

Дальнейшие наблюдения

Интерес к 3I/ATLAS продолжает расти. Объект остается в зоне внимания телескопов и исследовательских миссий. Официальные данные о составе, структуре и траектории кометы ожидаются в ближайшие месяцы.

В социальных сетях распространяются неподтвержденные заявления о наличии у объекта «двухъядерного процессора» и расчеты, согласно которым вероятность нахождения в гравитационной сфере Юпитера составляет 84%. Пока научная дискуссия продолжается, теория Грея вызвала широкий резонанс в соцсетях и СМИ, привлекая внимание любителей загадок Вселенной к новостям астрономии.