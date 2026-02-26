Экономист Свечникова рассказала о новом порядке расчета алиментов

С 1 марта 2026 года при назначении единого пособия на детей алименты будут рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не из минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Новый порядок расчета

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова в беседе с РИА Новости рассказала о новом порядке учета алиментов Раньше Социальный фонд рассчитывал их по МРОТ. С марта за основу возьмут среднемесячную зарплату по региону за прошлый год. Поскольку средний заработок выше минимального, то суммы алиментов в доходе семьи станут больше, и это повлияет на оценку нуждаемости.

При судебном решении учтут реальные поступления. Если суда не было, фонд посчитает алименты по средней зарплате региона, даже при меньших или нерегулярных выплатах.

Региональные различия

Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что доли от дохода остаются прежними. В некоторых регионах новая методика приведет к большому росту учитываемых доходов. Например, в Краснодарском крае среднемесячная зарплата в 2024 году составляла 70,4 тысячи рублей, и расчетные алименты на одного ребенка с 1 марта составят 17,6 тысячи вместо прежних 5,6 тысячи рублей. Чаплин рекомендовал нотариально оформлять алиментные договоренности, чтобы социальные службы учитывали реальные выплаты.

Риски для семей

До июня 2024 года при расчете единого пособия учитывались суммы на основе заявления родителя или от судебных приставов. Некоторые семьи использовали фиктивные разводы, чтобы доход второго супруга не учитывался, а алименты при этом не назначались. Государство устранило эту лазейку.

Новые правила коснутся родителей, находящихся в разводе на момент обращения за пособием, если нет решения суда о взыскании алиментов. В доход матери включат минимальную сумму алиментов, даже если отец их не платит. При наличии судебного решения, но отсутствии реальных поступлений, лимиты в доход не включаются.

Эксперты советуют закрепить алименты судебным приказом или нотариальным соглашением, чтобы в расчет шли реальные суммы, а не расчетные. Это позволит избежать ситуации, когда пособие назначают в меньшем размере или отказывают из-за превышения доходов.

Влияние на право получения пособия

Из-за пересчета алиментов доход семьи вырастет, и некоторые могут лишиться единого пособия или получать его меньше. Это особенно важно для регионов с высокой средней зарплатой.

В Москве или Петербурге, где средний заработок намного выше МРОТ, расчетные алименты могут превышать реальные выплаты.