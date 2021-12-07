Bloomberg: новые санкции США против РФ могут коснуться обмена валют

Bloomberg: новые санкции США против РФ могут коснуться обмена валют
Наиболее вероятным ограничением является конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты. Фото: pixabay

США и Евросоюз рассматривают введение новых санкций, направленные против российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Потенциальные санкции от Запада собираются ввести в случае «нападения» России на Украину.

По данным агентства, наиболее вероятным ограничением является конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов.

Как указывает Bloomberg, США и ЕС могли бы принять такое радикальное решение, как запретить РФ доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это бы нанесло ущерб рядовым гражданам.

Собеседники агентства считают, что президент США Джо Байден может обсудить введение таких санкций с российским лидером Владимиром Путиным на встрече, которая пройдет 7 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США предложили ввести санкции против России, если она «вторгнется» на Украину.

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