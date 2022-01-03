Поднятый врачами у «Парнаса» мужчина умер в петербургской больнице

Поднятый врачами у &#171;Парнаса&#187; мужчина умер в петербургской больнице
Мужчину забрали от метро. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Скорая медицинская помощь 1 января подобрала мужчину у станции метрополитена «Парнас». Однако долго пострадавший не протянул.

Его успели довести до больницы, но травмы были слишком серьёзны. Об этом пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ 2 января.

Правоохранительные органы в настоящий момент пытаются выяснить детали случившегося. Причина, по которой 50-летний житель Минской области скончался, неизвестна. Гражданина забрали от подземки уже на рассвете, в 04:49.

Пострадавшего привезли в больницу, у него выявили сочетанную травму головы, груди и живота. Спасти жизнь уроженцу Минской области не удалось. 1 января в 12:30 он скончался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тихвине рейсовый автобус на смерть задавил пешехода.

новости СПб парнас происшествие


 

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