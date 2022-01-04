На станции метро «Технологический институт» заметили человека, «побывавшего на рельсах»

На "Технологическом институте" заметили человека с разбитым лицом. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На "Технологическом институте" заметили человека с разбитым лицом. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Пассажиры петербургской подземки рассказали в Сети, что видели человека, который «побывал на рельсах».

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» во вторник, 4 января. Очевидцы происходящего отмечали, что неизвестный мог упасть на пути в метрополитене. Инцидент, судя по всему, произошел на станции «Технологический институт».

«На Техноложке, похоже, человек побывал на рельсах. Несли на носилках, разбито лицо», — заявили пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поднятый врачами у «Парнаса» мужчина умер в петербургской больнице. Скорая медицинская помощь 1 января подобрала мужчину у станции метрополитена «Парнас». Однако долго пострадавший не протянул.