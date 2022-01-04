ПФР начал прием заявлений на выплаты россиянам 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд России начал принимать заявления от россиян, которые могут получить выплаты, ранее не осуществляемые. Одна из заявленных сумм может достигнуть 10 тысяч рублей.

Уже в январе 2022 года пенсионеры смогут получить новые выплаты, если вовремя подадут заявление. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Дополнительные деньги может получить человек, который стал инвалидом из-за нанесения ему травмы. В случае, когда гражданин погиб, выплаты перечислят его семье.

Размер пособия зависит от группы инвалидности. Например, третья группа инвалидности предполагает выплаты в 3 996 рублей ежемесячно, вторая — 9 990 рублей, а первой группе выплатят около 19 980 рублей.

До наступления 2022 года такие деньги граждане могли получить из отделения соцзащиты, но теперь полномочия лежат на ПФР. Подать заявление на получение выплат россияне могут в отделении фонда по месту жительства или в любом МФЦ.

В общей сложности после подачи заявления в течение 10 дней гражданин получит деньги, а со второго месяца пособие будет приходить по стандартному графику.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин подписал законы о заморозках пенсионных накоплений и усеченных военных пенсий.