Законы о заморозках пенсий и усеченных выплатах военным не порадуют россиян

Еще в 2021 году президент России Владимир Путин подписал законопроекты, которые повлияют на пенсионные выплаты россиян и, вероятно, не в лучшую сторону.

Законы коснулись военных пенсионеров и жителей, чьи пенсионные накопления будут заморожены до 2024 года. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Жители России, получающие пенсии по линии министерства обороны и различных правоохранительных ведомств, включая таможню, получат выплаты в усеченном виде. Она будет проиндексирована по-новому.

Так пенсии военных зависят от их денежных сумм при службе. В настоящий момент начисления происходят с учетом только части показателя в 73,68%. По плану эта величина должна вырасти до 100%, но полноценная индексация перестала осуществляться еще в далеком 2011 году. При этом в новом 2022 году показатель повысится всего до 74%.

Второй подписанный Путиным закон действует в сфере заморозки пенсионных накоплений. За счет сохранения средств бюджет экономит около 772 миллиардов рублей. В сохраненные суммы входят деньги, которые отчислялись с зарплат жителей России в период с 2002 по 2004 год, и в настоящий момент они направлены на выплату страховых пенсий. Впервые накопления были заморожены в 2014 году, с того момента этот процесс возобновляется ежегодно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году российские пенсионеры могут рассчитывать на получение денежной выплаты за определенный накопленный стаж работы.