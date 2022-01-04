Некоторых пенсионеров в России ждет новая выплата с 5 января

Расчитывать на выплату могут не все. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Расчитывать на выплату могут не все. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В наступившем году российские пенсионеры могут рассчитывать на получение денежной выплаты за определенный накопленный стаж работы.

Дополнительные средства планируется выдавать отдельным категориям граждан уже в январе. Соответствующие изменения в законодательстве были внесены еще в ноябре 2021 года. Выплата была введена на региональном уровне, и рассчитывать на нее могут те, кто проживает в столичном регионе, пишет PRIMPRESS.

Получить дополнительную сумму смогут те граждане, которые вышли на пенсию по особому стажу. В частности, это представители профессий, представленных в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Выплата полагается пожарным и спасателям.

При этом спасатели должны отработать не менее 15 лет по своей профессии, а также быть старше 40 лет. Пожарным, чтобы рассчитывать на выплату, необходимо иметь как минимум 25 лет стажа и достичь возраста в 50 лет.

Ожидается, что новая выплата будет выплачиваться перечисленным категориям каждый месяц. Средства начнут поступать на счет граждан уже в ближайшее время, так как положения закона вступают в силу в январе 2022 года.

При этом деньги будут приходить дополнительно ко всем другим выплатам, которые доступны россиянам.

Отмечается, что размер выплаты равен прожиточному минимуму пенсионера, который установлен в регионе. В этом году этот показатель равен 14 009 руб. Эта сумма и поступит на счета пенсионеров в знак уважения за их труд. Средства придут вне зависимости от их уровня дохода или других факторов, то есть деньги зачислят каждому, кому они полагаются.

Отметим также, что спасатели могут начать получать страховую пенсию досрочно, накопив 15 лет специализированного стажа. При этом пожарным нужно иметь не менее 25 лет трудового стажа на таких должностях, чтобы получить выплату.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru также сообщала о том, что с наступлением следующего года все пенсионеры в России смогут получать новые минимальные выплаты. Это стало возможным благодаря изменениям, которые произошли по инициативе президента.