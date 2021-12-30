По 11 000 рублей каждому пенсионеру: стало известно, когда придут деньги

С наступлением следующего года все пенсионеры в России смогут получать новые минимальные выплаты. Это стало возможным благодаря изменениям, которые произошли по инициативе президента, сообщает PRIMPRESS.

Корректировка произошла в отношении прожиточного минимума. Это важнейший показатель, поскольку на его основе назначаются различные пособия и социальные компенсации. Законом установлено, что выплаты нуждающимся гражданам не могут быть ниже данного уровня.

Благодаря изменениям, внесенным Владимиром Путиным, обязательная минимальная выплата, установленная на федеральном уровне, будет выше, чем ожидалось. С подобным сообщением недавно выступила представитель Комитета ГД по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Депутат сообщила, что прожиточный минимум для пенсионеров по стране равен 10 782 рубля. Это означает, что с 1 января 2022 года все пожилые россияне смогут получать пенсионное содержание размером не ниже данной суммы.

Дополнительно чиновница разъяснила, что во всех регионах, где прожиточный минимум ниже, пенсионеры будут получать федеральную надбавку.

Также Светлана Бессараб добавила, что разделяет переживания пожилых россиян и надеется на дополнительную компенсацию от государства за стремительный рост цен. Пока индексацию страховых пенсий планируется провести в размере 5,9%. Подобные расчеты всегда проводятся заранее, и на тот момент уровень инфляции составлял всего 5,8%. Но государственный бюджет на будущий год уже сформирован и изменить размер индексации нельзя. Сегодня инфляция возросла до 8%, и эксперты прогнозируют дальнейший рост. По этой причине велика вероятность, что пенсионерам будет назначена дополнительная материальная помощь от государства. Многие полагают, что пожилым гражданам будут выплачены суммы, аналогичные осенним начислениям в 2021 году.

Депутат выразила свою уверенность в том, что уже принимаются все необходимые меры для подготовки единоразовых выплат российским пенсионерам.