Пенсионерам начислят по 14 000 рублей: какой стаж нужно иметь, чтобы получить деньги с 5 января

Стало известно, что в ближайшие дни пожилым россиянам начислят дополнительные выплаты к основной пенсии. Деньги смогут получить все пенсионеры определенной категории, сообщает Primpress.

Еще в ноябре прошлого года были утверждены соответствующие изменения в законодательстве. Новая выплата носит региональный характер. На ее получение могут рассчитывать россияне пенсионного возраста, проживающие на территории столичного региона.

Речь идет о гражданах, которые вышли на пенсию по определенному стажу. К таким пенсионерам относятся представители профессий из структуры МЧС РФ. Региональные власти установили дополнительную выплату для спасателей и пожарных.

Дополнительное пособие будет назначено не всем бывшим сотрудникам, а только тем, чей стаж соответствует установленной норме. Так, спасатели должны отработать в названной сфере не менее 15 лет и достигнуть возраста не менее 40 лет. Для пожарных определен более длительный срок: минимум 25 лет стажа и возраст от 50 лет. Данные критерии установлены также для получения стандартной страховой пенсии мужчинам и женщинам на указанных должностях.

Дополнительные денежные средства будут выплачиваться в виде надбавки к основной пенсии на ежемесячной основе. Новые суммы будут приходить вместе с другими льготными выплатами, предназначенными для бывших сотрудников МЧС. Законодательные нормы, устанавливающие данные надбавки, вступают в законную силу в текущем месяце. Таким образом дополнительные средства начнут поступать на счета названных категорий пенсионеров уже в ближайшие дни.

Специалисты сообщают, что размер набавки будет соответствовать ПМ для пенсионеров, установленном в указанном регионе. В 2022 году данная сумма составляет около 14 тысяч рублей. Это означает, что именная такая сумма в виде дополнительных начислений поступит на счета пенсионеров в качестве поощрения за опасные условия труда.

Данные доплаты не зависят от прежней заработной платы и иных факторов, все названные категории пенсионеров получат деньги в любом случае в беззаявительном порядке.