Некоторые россияне получат досрочные выплаты 17 января

Некоторым жителям России выплатят пособия за январь досрочно: обычно они осуществляются в феврале, но сейчас часть граждан может получить их уже 17 января.

Часть мер социальной поддержки теперь передается в ПФР, в то время как раньше этими вопросами занимались Роструд и органы соцзащиты. На сайте ПФР сообщается, что некоторая часть пособий придет уже 17 января, отмечается, что условия выплат при этом меняться не будут.

С февраля денежные суммы будут начислять гражданам, которые оформили выплаты в январе и феврале. Начиная с марта деньги будут перечислять по стандартному графику. Чтобы переоформить выплаты граждане не должны обращаться куда-то с заявлением, — данные автоматически будут переданы в ПФР.

Отмечается, что выплаты передадут семьям с детьми, пособия и компенсации семьям умерших военных и силовиков, а также пострадавшим от радиации в связи с авариями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Пенсионный фонд России начал принимать заявления от россиян, которые могут получить выплаты, которые раньше не осуществлялись.