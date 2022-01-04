Роман Ротенберг назначен новым тренером СКА

Роман Ротенберг назначен новым тренером СКА
Роман Ротенберг назначен новым тренером СКА. Фото: Instagram.

Решением Совета Директоров клуба вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера хоккейного клуба СКА.

До того, как стать тренером, Ротенберг занимал должность генерального менеджера армейцев и помощника главного тренера. О переменах в должностях стало известно от пресс-службы СКА.

«В целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера», — отмечают в пресс-службе.

Бывший тренер СКА Валерий Брагин, который руководил командой с 2020 года, теперь переведен на должность старшего тренера и консультанта. Он отметил, что работа остается коллективной, команда и сами хоккеисты продолжают вместе трудиться ради общих целей. Брагин заявил, что в последних играх фактически выполнял роль наставника и это давало результат

По его словам, Роман Ротенберг в последних играх Ротенберг фактически выполнял роль наставника и это давало результат.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел в Петербурге. Их команда победила.

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