Команда Путина и Лукашенко победила в товарищеском хоккейном матче в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел в Петербурге.

Политики играли в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Путин и Лукашенко были в одной команде. К ним также присоединились депутат ГД Вячеслав Фетисов, менеджер сборной РФ по хоккею Илья Ковальчук, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и другие, передает ТАСС.

Путин вышел на лед под номером 11, а Лукашенко выбрал номер 1. Глава России открыл счет на 3-й минуте матча, а всего забил семь шайб. На счету Лукашенко две шайбы. Вместе с ними также играл сын белорусского лидера Николай, который отличился четырьмя голами.

Команда президентов победила соперников со счетом 18:7.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин лично заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге.