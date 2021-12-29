Путин лично заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге

В Петербурге проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Накануне белорусский лидер прилетел в Северную столицу. Он примет участие во встрече глав стран-членов СНГ. В среду, 29 декабря, намечены переговоры с Владимиром Путиным

Российский лидер лично заехал за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед встречей в Петербурге, сообщает «Пул Первого».

После переговоров лидеры двух стран планируют сыграть в хоккей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Северную столицу на самолете. Воздушное судно белорусского политика село в аэропорту Пулково во вторник, 28 декабря.