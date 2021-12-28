Александр Лукашенко приземлился в Петербурге

Александр Лукашенко приземлился в Петербурге
Александр Лукашенко. Фото: www.kremlin.ru

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Северную столицу на самолете.

Воздушное судно белорусского политика село в аэропорту Пулково во вторник, 28 декабря. Об этом заявили на сайте президента Белоруссии.

Известно, что Лукашенко планирует посетить неформальную встречу глав государств-членов СНГ. Кроме этого, он собирается провести личную встречу с лидером России Владимиром Путиным.

Так, первая встреча назначена на сегодня, на 28 декабря, а вот переговоры белорусского лидера с Путиным назначены на среду, 29 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на сайте Национального правового интернет-портала для всенародного обсуждения опубликованы поправки в Конституцию Белоруссии. Опубликованный документ не финальный.

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