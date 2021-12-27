Новая Конституция Белоруссии: безъядерный статус страны и пожизненная неприкосновенность Лукашенко

Причиной новых правок к документу стали протесты после выборов президента в августе этого года. Фото: сайт Кремля

Причиной новых правок к документу стали протесты после выборов президента в августе этого года. Фото: сайт Кремля

На сайте Национального правового интернет-портала для всенародного обсуждения опубликованы поправки в Конституцию Белоруссии, сообщает Lenta.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что опубликованный документ не финальный. Предстоят обсуждения с рабочей группой после чего состоится итоговое заседание Конституционной комиссии. Затем Конституционная комиссия рассмотрит результаты, утвердит их и готовый проект Конституции будет предложен на референдуме.

Так, по новым поправкам, Конституция может ограничить президентский срок правления. Согласно тексту, пост главы Белоруссии можно будет занимать не более двух раз подряд. Кроме того, президент может получить право объявлять чрезвычайное положение в случае беспорядков в стране.

Если обновленная Конституция будет принята, в стране появится высший представительный орган народовластия Всебелорусское народное собрание (ВНС). Орган будет избираться на 5 лет не реже раза в год, планируется, что в ВНС войдет 1200 представителей. ВНС может иметь право сместить с должности президента в связи с грубыми нарушениями последнего. Сегодня импичмент президенту может объявить парламент.

В случае гибели главы страны управление государством будет передано Совету безопасности. После ухода с должности президент может получить гарантию неприкосновенности. Еще одно важное изменение, касающееся Конституции Белоруссии, после ее принятия страна потеряет статус нейтральной и безъядерной державы.

Отмечается, что референдум пройдет в феврале 2022 года. Причиной новых правок к документу стали протесты после выборов президента в августе этого года.

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