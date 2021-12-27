Глава Татарстана считает, что в законе о власти регионов позиция республики не была учтена

Глава Татарстана считает, что в законе о власти регионов позиция республики не была учтена
Минниханов отметил, что его высказывание касается запрета на использование слова «президент» в названии должности главы региона. Фото: Скрин со страницы главы Татарстана Тустама Минниханова в Instagram

Закон об организации власти в субъектах РФ вступит в силу в июне 2022 года.

Рустам Минниханов заявил, во время принятия законопроекта об организации власти в субъектах РФ не был услышан голос региона. По его словам, закон уже принят, но голос Татарстана не был услышан в некоторых вопросах. Об этом сообщает РИА Новости.

Минниханов отметил, что его высказывание касается запрета на использование слова «президент» в названии должности главы региона. Отметим, закон разрешает руководителям регионов избираться более чем на два раза подряд.

Напомним, закон о котором идет речь вступит в силу 1 июня следующего года за исключением отдельных положений.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, президент Путин подписал закон, разрешающий губернаторам избираться два срока подряд.

закон путин рустам минниханов татарстан


 

Новости партнеров
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зимний отдых в Ленобласти: куда поехать
В понедельник вечером на карте Петербурга нет «живого места»: ...
Центробанк решил избавиться от Сбербанка: чем это обернется для россиян
Глава Татарстана считает, что в законе о власти регионов позиция республики ...
В 2022 году в Петербурге появятся два новых пожарных депо
В Удмуртии упавший вертолет Ми-2 ищут спасатели на снегоходах
«Дом по другим правилам» Tele2 открывает новогодний сезон
Colliers: за год в Петербурге выкупили более 900 га площадей для жилой застройки