Глава Татарстана считает, что в законе о власти регионов позиция республики не была учтена

Минниханов отметил, что его высказывание касается запрета на использование слова «президент» в названии должности главы региона. Фото: Скрин со страницы главы Татарстана Тустама Минниханова в Instagram

Минниханов отметил, что его высказывание касается запрета на использование слова «президент» в названии должности главы региона. Фото: Скрин со страницы главы Татарстана Тустама Минниханова в Instagram

Закон об организации власти в субъектах РФ вступит в силу в июне 2022 года.

Рустам Минниханов заявил, во время принятия законопроекта об организации власти в субъектах РФ не был услышан голос региона. По его словам, закон уже принят, но голос Татарстана не был услышан в некоторых вопросах. Об этом сообщает РИА Новости.

Минниханов отметил, что его высказывание касается запрета на использование слова «президент» в названии должности главы региона. Отметим, закон разрешает руководителям регионов избираться более чем на два раза подряд.

Напомним, закон о котором идет речь вступит в силу 1 июня следующего года за исключением отдельных положений.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, президент Путин подписал закон, разрешающий губернаторам избираться два срока подряд.