Путин подписал закон, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд

Путин подписал закон, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд
Владимир Путин подписал закон о публичной власти. Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин подписал закон о публичной власти, который разрешает губернаторам регионов баллотироваться более двух сроков подряд.

Документ появился на официальном портале правовой информации. Согласно новому закону, губернаторы теперь могут избираться более чем на два срока подряд. Конкретное число сроков будут определять непосредственного региональные парламенты. Также главам регионов запрещается именоваться «президентами».

Кроме того, закон предполагает, что региональные нормативные акты не могут противоречить конституции и федеральным законам.

Срок полномочий губернатора и законодательных собраний субъектов РФ теперь будет составлять пять лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 21 декабря.

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