Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 21 декабря

Президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Мероприятие пройдет во вторник, 21 декабря, в режиме видеоконференции. В ходе заседания будут определены приоритеты дальнейшего развития Вооруженных сил, а также поставлены задачи на следующий год, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ожидается, что об итогах развития Вооруженных сил РФ в 2021 году доложит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков уверен, что президента РФ никто не заразит коронавирусом. По его мнению, Владимиру Путину нет смысла контактировать с людьми, потому что все массовые мероприятия прекратились. Теперь уже можно и не говорить о какой-либо дистанции или каких-либо ограничениях.