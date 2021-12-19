Песков уверен, что Путина никто не заразит коронавирусом

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, плана действий на случай, если глава государства заболеет ковидом, нет.

По мнению представителя Кремля, лидеру РФ нет смысла контактировать с людьми, потому что все массовые мероприятия прекратились. Теперь уже можно и не говорить о какой-либо дистанции или каких-либо ограничениях. Об этом пишет «Звезда» в своем Telegram-канале.

Так, Песков ответил на вопрос, существует ли план действий, если российский президент заразиться ковидом.

Песков уточнил, что работники администрации президента и их родственники тоже умирают от инфекции. В данный момент часть людей пытаются переводить на удаленный формат работы.

Пресс-секретарь президента добавил, что с российским лидером работают все необходимые специалисты. Поэтому не хочется ни размышлять, ни говорить о подобном плане действий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин попросил россиян не забывать о мерах предосторожности в Новый год.