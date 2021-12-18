Путин попросил россиян не забывать о мерах предосторожности в Новый год

Путин попросил россиян не забывать о мерах предосторожности в Новый год
Владимир Путин высказался о необходимости соблюдать эпидемиологические рекомендации. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их.

По его словам, россияне обычно забывают о мерах предосторожности после первого тоста. Президент добавил, что так делать не стоит, важно соблюдать все рекомендации.

Как сообщили «РИА Новости», российский лидер также напомнил, что в период праздников передвижение будет очень большим, так как многие предприятия будут работать и на новогодних каникулах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский вице-премьер Татьяна Голикова призвала граждан провести новогодние мероприятия в режиме COVID-free. По ее словам, важно не допустить нового всплеска заболеваемости в новогодние праздники. И добавила, что перед новогодними каникулами регионы России должны нарастить темпы вакцинации от коронавируса.

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