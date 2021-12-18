Голикова призвала праздновать Новый год в режиме COVID-free

По словам Голиковой, важно не допустить нового всплеска заболеваемости в новогодние праздники. Фото: Кремль

По словам Голиковой, важно не допустить нового всплеска заболеваемости в новогодние праздники. Фото: Кремль

Российский вице-премьер Татьяна Голикова призвала граждан провести новогодние мероприятия в режиме COVID-free.

По словам Голиковой, важно не допустить нового всплеска заболеваемости в новогодние праздники. Поэтому россияне обязательно должны соблюдать ограничительные меры и проводить мероприятия в режиме COVID-free.

Как отметила вице-премьер, перед новогодними каникулами регионы России должны нарастить темпы вакцинации от коронавируса.

Она добавила, что за прошедшую неделю эпидемситуация по COVID-19 ухудшилась Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской, Тамбовской и Челябинской областях, а также на Алтае, в Башкирии, Дагестане и Чувашии. Небольшое улучшение зафиксировано в Белгородской и Калининградской областях и Карачаево-Черкесии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что закон о введение ковид-сертификатах в общественных местах, по мнению Путина, требует доработок.