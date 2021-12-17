Закон о введение ковид-сертификатах в общественных местах, по мнению Путина, требует доработок

Закон о введение ковид-сертификатах в общественных местах, по мнению Путина, требует доработок. Фото: сайт Президента России

Закон о введение ковид-сертификатах в общественных местах, по мнению Путина, требует доработок. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в законе о введении ковид-сертификатах еще необходимы доработки.

Введение ковид-сертификатах в общественных местах в ближайшие недели пока не планируется, потому что закон необходимо доработать. По словам Путина, документ должен быть четким, ясным и понятным. Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил, что при введении такого закона необходимо учитывать все интересы граждан. В случае принятия каких-либо изменений правительство должно обеспечить полную технологическую готовность системы сертификации. Путин заявил, что такяа система должна работать для защиты здоровья жителей России.

В четверг, 16 декабря, Госдума в первом чтении приняла закон о ковид-сертификатах для посещения общественных мест. За законопроект проголосовали 329 парламентариев, а против только 87.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что только 1 человек воздержался от голосования по поводу закона о ковид-сертификатах в общественных местах.