Закон о введение ковид-сертификатах в общественных местах, по мнению Путина, требует доработок

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в законе о введении ковид-сертификатах еще необходимы доработки.
Введение ковид-сертификатах в общественных местах в ближайшие недели пока не планируется, потому что закон необходимо доработать. По словам Путина, документ должен быть четким, ясным и понятным. Об этом сообщает ТАСС.
Президент отметил, что при введении такого закона необходимо учитывать все интересы граждан. В случае принятия каких-либо изменений правительство должно обеспечить полную технологическую готовность системы сертификации. Путин заявил, что такяа система должна работать для защиты здоровья жителей России.
В четверг, 16 декабря, Госдума в первом чтении приняла закон о ковид-сертификатах для посещения общественных мест. За законопроект проголосовали 329 парламентариев, а против только 87.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что только 1 человек воздержался от голосования по поводу закона о ковид-сертификатах в общественных местах.