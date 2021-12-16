Госдума приняла в первом чтении Закон о ковид-сертификатах для общественных мест

Закон о ковид-сертификатах для общественных мест приняли в первом чтении. Фото: Gazeta.SPb

Закон о ковид-сертификатах для общественных мест приняли в первом чтении. Фото: Gazeta.SPb

Государственная Дума России в первом чтении приняла Закон о QR-кодах для посещения общественных мест.

Поддержали законодательный проект 329 депутатов, 87 были против, только 1 человек воздержался от голосования. Если Закон будет принят, то власти регионов смогут сами определить те общественные места для посещения которых понадобится сертификат.

Напомним, что поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которым в общественных местах необходимы будут цифровые пропуски, подтверждающие факт вакцинации или перенесенного заболевания, внесли в Госдуму 12 ноября.

Изменения запретят жителям страны старше 18 лет посещать общепит, культурные учреждения, места проведения массовых мероприятий и объекты розничной торговли без QR-кода о вакцинации, документа, подтверждающего перенесенную болезнь, а также медотвода.

Данная мера не коснется аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по решению Госдумы, у российской полиции расширяются полномочия.