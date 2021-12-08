По решению Госдумы, у российской полиции расширяются полномочия

По решению Госдумы, у российской полиции расширяются полномочия
По решению Госдумы, у российской полиции расширяются полномочия. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На заседании в среду, 8 декабря, Госдума во втором чтении приняла поправки к закону «О полиции», которые расширяют полномочия сотрудников правоохранительных органов. Теперь при веских обстоятельствах полиция может вскрывать машины и проникать в квартиры.

Новый закон будет дополнен соответствующей статьей «Вскрытие транспортного средства». Об этом сообщает ТАСС.

Так вскрыть автомобиль правоохранительные органы могут, если это необходимо для спасения жизни, если этого требует обеспечение безопасности граждан или в ситуациях ЧС. Также, проникнуть в автомобиль сотрудники могут, если предвидится угроза теракта, а также если нужно задержать преступника. Также автомобиль может быть вскрыт. если есть подозрения на то, что водитель пьян или перевозит запрещенные вещества.

Также в случае задержания преступника полицейские смогут законно проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, оцеплять целые строения. Представляться задержанному полицейские смогут тогда, когда были прекращены противоправные действия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуме предложили ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники.

Госдума должностные полномочия полиция правоохранительные органы Россия


 

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