Россиянам поступит новая выплата в 5 тысяч рублей с 7 января

Новую денежную выплату смогут получить многие российские граждане в ближайшие дни. Однако потратить ее можно будет только на определенные цели.

С этого года выплата будет доступно для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет включительно. 5 тыс. рублей будут начислены на Пушкинскую карту для посещения театров, музеев, концертных залов и выставок.

Как сообщили на сайте издания PRIMPRESS, с 1 февраля для данной выплаты станет доступна новая опция. На эти средства можно будет приобрести билеты в кино (лимит для этого составляет две тысячи рублей). При этом важно, чтобы фильмы были сняты при поддержке «Минкультуры» либо «Фонд кино».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторым жителям России выплатят пособия за январь досрочно: обычно они осуществляются в феврале, но сейчас часть граждан может получить их уже 17 января.