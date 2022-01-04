В Госдуме заявили о выделении денег для бедных россиян

Депутат советует излишки направить на поддержку людей, которым сейчас власти пытаются ограничить права на получение кредита. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Депутат советует излишки направить на поддержку людей, которым сейчас власти пытаются ограничить права на получение кредита. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Из профицитного бюджета страны необходимо выделить 1,5 млн рублей и направить их средства на помощь малоимущим россиянам. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от СРЗП Валерий Гартун.

По его словам, закредитованность населения страны является серьезной проблемой, и решать ее следует не ограничением количества выдаваемых кредитов, как предложил Центробанк, а оказанием финансовой поддержки гражданам.

Как сообщил ИА REGNUM, депутат также счел неэффективным закон, ограничивающий ставки на кредиты по микрозаймам, поскольку она в итоге все равно осталось довольно высокой – 300% годовых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Новую денежную выплату в 5 тыс. рублей смогут получить многие российские граждане в ближайшие дни. Однако потратить ее можно будет только на определенные цели. Деньги будут начислены на Пушкинскую карту.