Израильские ученые обучили золотых рыбок ездить по суше

Израильские ученые обучили золотых рыбок ездить по суше
Изменение положения рыб влияет на движение колес, которые приводят в действие автомобиль. Фото: Pixabay

В Израиле ученые из Университета Бен-Гуриона научили золотых рыбок ездить на автомобиле, который назвали Fish Operated Vehicle (FOV).

В ходе эксперимента шесть золотых рыбок управляли машиной и ездили на ней по суше. По словам ученых, животные могут ориентироваться в комнате три на четыре метра.

«Это исследование доказывает, что рыбы могут управлять транспортным средством и использовать простые стратегии навигации для выполнения задачи», – рассказали специалисты.

По данным CTV News, в состав FOV входит аквариум из оргстекла, четыре колеса и камеры, которые фиксируют движения рыб. Устройство может двигаться со скоростью 1,5 км/ч.

Изменение положения рыб влияет на движение колес, которые приводят в действие автомобиль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Университете Кардиффа ученые предположили, что в облаках Венеры существует биологическая жизнь. Ученые предположили это из-за содержащегося в облаках Венеры аммиака, который могли бы производить микроорганизмы.

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