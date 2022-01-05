Израильские ученые обучили золотых рыбок ездить по суше

Изменение положения рыб влияет на движение колес, которые приводят в действие автомобиль. Фото: Pixabay

Изменение положения рыб влияет на движение колес, которые приводят в действие автомобиль. Фото: Pixabay

В Израиле ученые из Университета Бен-Гуриона научили золотых рыбок ездить на автомобиле, который назвали Fish Operated Vehicle (FOV).

В ходе эксперимента шесть золотых рыбок управляли машиной и ездили на ней по суше. По словам ученых, животные могут ориентироваться в комнате три на четыре метра.

«Это исследование доказывает, что рыбы могут управлять транспортным средством и использовать простые стратегии навигации для выполнения задачи», – рассказали специалисты.

По данным CTV News, в состав FOV входит аквариум из оргстекла, четыре колеса и камеры, которые фиксируют движения рыб. Устройство может двигаться со скоростью 1,5 км/ч.

Изменение положения рыб влияет на движение колес, которые приводят в действие автомобиль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Университете Кардиффа ученые предположили, что в облаках Венеры существует биологическая жизнь. Ученые предположили это из-за содержащегося в облаках Венеры аммиака, который могли бы производить микроорганизмы.