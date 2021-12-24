Ученые допустили существование биологической жизни в атмосфере Венеры

Ученые допустили существование биологической жизни в атмосфере Венеры
в атмосфере Венеры могут быть формы жизни, похожие на те, которые уже известным землянам. Фото: pixabay

В Университете Кардиффа ученые предположили, что в облаках Венеры существует биологическая жизнь.

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences сообщается, что в атмосфере Венеры могут быть формы жизни, похожие на те, которые уже известным землянам. Ученые предположили это из-за содержащегося в облаках Венеры аммиака, который могли бы производить микроорганизмы.

В качестве доводов научные сотрудники разработали целую цепочку химических реакций, в ходе которых получается аммиак. Таким образом исследователи сделали вывод, что аммиак появляется из-за деятельности микробов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в будущем люди не смогут работать на улице из-за жары.

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