Ученые: в будущем люди не смогут работать на улице из-за жары

Научные сотрудники американского Дьюкского университета сообщили, что глобальное потепление в будущем приведет к проблемам на рынке труда.

Статья ученых опубликована в журнале Nature communications. По прогнозам специалистов, из-за наступления аномальной жары люди не смогут долго работать на открытом воздухе. Если температура на планете увеличится на 2 градуса по Цельсию и более, то экономические потери на рынке труда достигнут 1,6 триллиона долларов в год.

Глобальное потепление особенно сильно будет ощущаться в тропических и субтропических регионах — в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и западной части Тихого океана. Работники уже сейчас сталкиваются с трудностями из-за жары на улице. Как предупреждают ученые, с каждым градусом работа вне помещений станет сложнее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученый предрек разрушительную засуху на Земле из-за глобального потепления.