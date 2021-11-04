Ученый предрек разрушительную засуху на Земле из-за глобального потепления

Глейк подчеркнул, что прогнозы о глобальном потеплении сбываются и воздействие человечества на природу только растет. Фото: pixabay

Глейк подчеркнул, что прогнозы о глобальном потеплении сбываются и воздействие человечества на природу только растет. Фото: pixabay

Ученый Питер Глейк предупредил, что в ближайшие годы на планете может начаться разрушительная засуха на фоне нарушения круговорота воды в природе. Это может случиться из-за изменения климата.

Эксперт объяснил в подкасте на Yahoo News, что чем теплее климат, тем больше требуется воды. Из-за глобального потепления жидкость в резервуарах Земли испаряется быстрее, а сельскохозяйственные культуры требуют все больше и больше воды.

Глейк подчеркнул, что прогнозы о глобальном потеплении сбываются и воздействие человечества на природу только растет.

Ученый напомнил, что в прошлом мировые лидеры игнорировали экологов, предупреждавших о скорой климатической катастрофе. Последствия изменения климата можно было бы смягчить, если бы меры принялись раньше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три страны могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления.