Три страны могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления

Три страны могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления
В мире происходит глобальное потепление. Фото: pixabay.com

Экологи предрекли исчезновение нескольких островных государств из-за глобального потепления.

Как сообщает газета Express, таяние льдов и повышение уровня моря может привести к тому, что Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова целиком окажутся под водой.

Координатор глобальной сети экологических организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа напомнила, что жизни людей и сельское хозяйство региона находятся в опасности из-за повышения уровня моря и усиливающихся тропических штормов. Она подчеркнула, что природное явление угрожает полностью поглотить дома в Кирибати.

Экологи неоднократно говорили о необходимости ограничить повышение температуры на Земле в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию, чтобы последствия от изменений климата были не такими серьезными. Для этого более 190 стран подписали в 2015 году Парижское соглашение. Согласно документу, государства должны принять меры для сокращения выбросов парниковых газо и перехода на экологические источники энергии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Грета Тунберг обвинила мировых лидеров, участвующих в климатическом саммите в Глазго, в притворстве.

Глобальное потепление земля изменение климата повышение уровня моря


 

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