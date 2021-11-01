Грета Тунберг обвинила мировых лидеров, участвующих в климатическом саммите в Глазго, в притворстве

Шведская экоактивиста Грета Тунберг считает, что климатический саммит ООН провалился, а мировые лидеры притворялись на конференции.

По словам Тунберг, этот саммит ничем не отличается от предыдущих, которые ни к чему не привели. Она считает, что политики, собравшиеся на конференции, притворялись в своем серьезном отношении к климатическому кризису, передает ТАСС.

Активистка уверена, что мировые лидеры в принципе не способны справиться с проблемой климатических изменений на Земле, и двигателем перемен должно стать общество. Она заявила, что люди должны требовать «климатической справедливости», а не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден задремал на климатическом саммите в Глазго.