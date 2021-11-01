Грета Тунберг обвинила мировых лидеров, участвующих в климатическом саммите в Глазго, в притворстве

Грета Тунберг обвинила мировых лидеров, участвующих в климатическом саммите в Глазго, в притворстве
Грета Тунберг заявила, что люди должны требовать "климатической справедливости". Фото: instagram.com/gretathunberg

Шведская экоактивиста Грета Тунберг считает, что климатический саммит ООН провалился, а мировые лидеры притворялись на конференции.

По словам Тунберг, этот саммит ничем не отличается от предыдущих, которые ни к чему не привели. Она считает, что политики, собравшиеся на конференции, притворялись в своем серьезном отношении к климатическому кризису, передает ТАСС.

Активистка уверена, что мировые лидеры в принципе не способны справиться с проблемой климатических изменений на Земле, и двигателем перемен должно стать общество. Она заявила, что люди должны требовать «климатической справедливости», а не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден задремал на климатическом саммите в Глазго.

грета тунберг климатический саммит саммит в глазго


 

Новости партнеров
Олег Газманов объяснил, почему нужно закрыть
Олег Газманов объяснил, почему нужно закрыть "Ельцин Центр"
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грета Тунберг обвинила мировых лидеров, участвующих в климатическом саммите ...
Фильм «Дюна» выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях
Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $300 млрд
Мурашко заявил, что нерабочие дни снизили заболеваемость COVID-19
Эдуард Бояков уволился с поста худрука МХАТ имени Горького
Иммунолог предупредил о смертельной опасности пониженной температуры тела ...
СК возбудил дело после массового отравления россиян в отеле Хургады
Более 9,5 тысячи петербуржцев привились от COVID-19 за воскресенье