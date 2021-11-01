Байден задремал на климатическом саммите в Глазго

На климатическом саммите в британском Глазко засняли президента США Джо Байдена, борющегося со сном.
Видео с засыпающим американским президентом опубликовал журналист The Washington Post Зак Браун в Twitter. По словам журналиста, Байден начал засыпать во время вступительной речи на саммите.
На кадрах видно, как глава США почти минуту сидел с закрытыми глазами. Окончательно уснуть Байдену не дал сотрудник, который подошел к нему с вопросом.
В комментариях пользователи усомнились в силах Байдена руководить страной. Другие считают, что у 78-летнего президента самая ответственная работа в мире, и прикрыть глаза при таком графике вполне позволительно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лавров прокомментировал дистанционное участие Путина в работе саммита G20.