Байден задремал на климатическом саммите в Глазго

Байден едва не уснул на саммите. Фото: скриншот Twitter

Байден едва не уснул на саммите. Фото: скриншот Twitter

На климатическом саммите в британском Глазко засняли президента США Джо Байдена, борющегося со сном.

Видео с засыпающим американским президентом опубликовал журналист The Washington Post Зак Браун в Twitter. По словам журналиста, Байден начал засыпать во время вступительной речи на саммите.

На кадрах видно, как глава США почти минуту сидел с закрытыми глазами. Окончательно уснуть Байдену не дал сотрудник, который подошел к нему с вопросом.

В комментариях пользователи усомнились в силах Байдена руководить страной. Другие считают, что у 78-летнего президента самая ответственная работа в мире, и прикрыть глаза при таком графике вполне позволительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лавров прокомментировал дистанционное участие Путина в работе саммита G20.