Лавров прокомментировал дистанционное участие Путина в работе саммита G20

Лавров прокомментировал дистанционное участие Путина в работе саммита G20
Сергей Лавров прокомментировал присутствие президента РФ на саммите. Фото: kremlin.ru

Вакцинация от COVID-19 и участие президента России Владимира Путина в саммите G20 не связаны между собой. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Главу российской дипломатии спросили, почему Путин, будучи привитым, не участвовал в саммите в Риме очно.

«Я не вижу никакой связи», — заявил Лавров

Дипломат также добавил, что лидеры многих государств поддержали слова Путина в отношении вакцин на саммите.

Напомним, саммит проходит в Риме 30-31 октября, мероприятие принимает Италия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Лавров высоко оценил итоги работы саммита G20.

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