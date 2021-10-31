Лавров прокомментировал дистанционное участие Путина в работе саммита G20

Вакцинация от COVID-19 и участие президента России Владимира Путина в саммите G20 не связаны между собой. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Главу российской дипломатии спросили, почему Путин, будучи привитым, не участвовал в саммите в Риме очно.

«Я не вижу никакой связи», — заявил Лавров

Дипломат также добавил, что лидеры многих государств поддержали слова Путина в отношении вакцин на саммите.

Напомним, саммит проходит в Риме 30-31 октября, мероприятие принимает Италия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Лавров высоко оценил итоги работы саммита G20.