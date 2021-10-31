Сергей Лавров высоко оценил итоги работы саммита G20

В целом же итоги саммита можно назвать очень позитивными, заявил Сергей Лавров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В целом же итоги саммита можно назвать очень позитивными, заявил Сергей Лавров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Результаты работы участников саммита G20 в Риме являются очень позитивными. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, главным выводом мероприятия стало то, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными.

Как сообщил ТАСС, дипломат отметил, что подавляющее большинство участников уверены в том, что «Группа двадцати» должна подавать пример в поиске коллективных решений.

Напомним, саммит лидеров государств и правительств G20 стартовал в столице Италии в воскресенье, 31 октября.

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