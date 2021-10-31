Путин раскрыл последствия глобального потепления для России

Путин раскрыл последствия глобального потепления для России
Владимир Путин выступил на саммите G-20. Фото: kremlin.ru

Средняя температура в России растет быстрее общемировой. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите G-20.

По его словам, за 10 лет средний показатель увеличился почти на полградуса. Президент добавил, что Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления.

Как сообщил ТАСС, президент подчеркнул, что Россия активно и инициативно участвует в международных усилиях по сохранению климата, а также реализует взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. При этом начало зимы будет несколько суровее, чем обычно.

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