В США отказались «по пунктам» отвечать на предложения России

Представитель Белого дома заявила, что Вашингтон не будет отвечать «пункт за пунктом» на выдвинутые Москвой предложения по гарантиям безопасности. Фото: pixabay

Представитель Белого дома заявила, что Вашингтон не будет отвечать «пункт за пунктом» на выдвинутые Москвой предложения по гарантиям безопасности. Фото: pixabay

Соединенные Штаты не планируют «по пунктам» отвечать на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США на переговорах с РФ рассмотрят проблемы «вторжения» России в соседние страны и использования химического оружия в других государствах, однако отвечать на каждый пункт Вашингтон не будет, в том числе потому, что «многие из них того не заслуживают».

Как сообщили «РИА Новости», официальный представитель Белого дома также предположила, что предстоящие переговоры США и России будут прагматичны и нацелены на результат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что введение США новых антироссийских санкций может привести к полному разрыву отношений двух стран. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом,