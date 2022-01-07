Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Лужском районе

Спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Лужском районе.

Сообщение об аварии поступило в 12:50 мск. Дорожный инцидент случился в СП Толмачевское.

На месте происшествия работала дежурная смена 137 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации последствий аварии участвовали четыре человека и одна единица спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ходе ликвидации последствий ДТП спасателями была произведена деблокировка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан петербуржец, который с битой напал на рейсовый автобус.