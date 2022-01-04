Задержан петербуржец, который с битой напал на рейсовый автобус

Сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил зеркало автобуса в Петроградском районе Петербурга.

Инцидент произошел вечером 3 января у дома 1 по Малому проспекту Петроградской стороны. Подозреваемый с подельником на «Мерседес Бенц» перекрыли дорогу общественному транспорту и пытались вытащить водителя из кабины, но безуспешно. После этого они скрылись с места преступления.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. 4 января был задержан 30-летний мужчина.

В отношении него был составлен протокол, а также возбуждено уголовное дело по факту вандализма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от ударов бейсбольных бит пострадало лишь боковое стекло у автобуса. Злоумышленники разбили боковое зеркало автобуса, а также пытались вытащить водителя.