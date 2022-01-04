Мужчины с битами выпрыгнули из «Мерседеса» на Петроградской стороне и разбили автобус

Мужчины с битами выпрыгнули из &#171;Мерседеса&#187; на Петроградской стороне и разбили автобус
Стекло разбили битой. Фото:  Pixabay

От ударов бейсбольных бит пострадало лишь боковое стекло у автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 4 января.

Прошлым вечером, оперативникам поступила информация о том, что у дома №1 по Малому проспекту Петроградской стороны водитель «Мерседеса» перегородил дорогу маршрутке. Из иномарки выскочили двое мужчин с битами на перевес. Они разбили боковое зеркало автобуса, а также пытались вытащить водителя. К счастью, никто не пострадал. После своих бесчинств хулиганы сели в машину и уехали.

Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Маршака очевидец заметил мужчину, лежащего в луже крови.

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