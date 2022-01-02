На Маршака очевидец заметил мужчину, лежащего в луже крови

На Маршака очевидец заметил мужчину, лежащего в луже крови
Избитого нашли на лестничной клетке. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина
Нападение мог совершить мужчина, который 11 раз привлекался к уголовной отвественности.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 1 января в Красногвардейском районе Петербурга мужчина позвонил в полицию. Он рассказал, что в подъезде по проспекту Маршака в доме №16 корпуса 3 лежит мужчина, а рядом с ним заметна кровь.
Вскоре был задержан 33-летний гражданин, проживающий по этому же адресу. Оказалось, что подвыпившие приятели поругались. Фигурант избил товарища. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пострадавшему позже диагностировали сочетанную травму головы, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушибленную рану правой кисти. 34-летний мужчина в тяжелом состоянии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сертолово прохожий не смог пройти мимо окровавленного мигранта.
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