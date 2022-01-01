В Сертолово прохожий не смог пройти мимо окровавленного мигранта

В Сертолово прохожий не смог пройти мимо окровавленного мигранта
Прохожий заметил мужчину в крови. Фото: unsplash

Мужчина наткнулся окровавленного 21-летнего гражданина Узбекистана и вызвал специальные службы.

накануне Нового года, в пятницу, 31 декабря в полицию обратился 32-летний безработный житель Сертолово. На часах было почти 4 утра, когда горожанин рассказал, что у одного из домов по Молодежной улице наткнулся на окровавленного мужчину.

На место случившегося немедленно выехал наряд полиции. Раненым оказался 21-летний гражданин Узбекистана. Молодого человека доставили в больницу, его состояние оценили как тяжелое. Парню диагностировали ножевое ранение грудной клетки.

По его словам, в квартире одного из домов на улице Молодежной его ударил ножом малознакомый человек. В настоящее время разыскивается подозреваемый. Фигурантом может быть 39-летний соотечественник раненого.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что изъяты 20 ножей. Пьяные посиделки в Каменке закончились ранениями в живот.

ленобласть ножевое ранение происшествие сертолово


 

Новости партнеров
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить "Оливье"
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сертолово прохожий не смог пройти мимо окровавленного мигранта
Пенсионерам в РФ назвали сроки выплаты в 10 000 рублей
Второй раз за сутки: на Бадаева в квартире горела кухня
В Петербург и Москву за минувший год завезли 80 тонн зарубежной икры
Более 800 росгвардейцев обеспечивали порядок в новогоднюю ночь в Петербурге
В России коронавирусом за сутки заразились менее 20 тыс. человек
С 1 января из России начнут выдворять нелегальных трудовых мигрантов
Вихри снежные крутя: в Ленобласти 2 января обещают снег с ветром