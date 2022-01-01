В Сертолово прохожий не смог пройти мимо окровавленного мигранта

Мужчина наткнулся окровавленного 21-летнего гражданина Узбекистана и вызвал специальные службы.

накануне Нового года, в пятницу, 31 декабря в полицию обратился 32-летний безработный житель Сертолово. На часах было почти 4 утра, когда горожанин рассказал, что у одного из домов по Молодежной улице наткнулся на окровавленного мужчину.

На место случившегося немедленно выехал наряд полиции. Раненым оказался 21-летний гражданин Узбекистана. Молодого человека доставили в больницу, его состояние оценили как тяжелое. Парню диагностировали ножевое ранение грудной клетки.

По его словам, в квартире одного из домов на улице Молодежной его ударил ножом малознакомый человек. В настоящее время разыскивается подозреваемый. Фигурантом может быть 39-летний соотечественник раненого.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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