Изъяты 20 ножей: пьяные посиделки в Каменке закончились ранениями в живот

Изъяты 20 ножей: пьяные посиделки в Каменке закончились ранениями в живот
Мужчина в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области двое мужчин выпивали, после чего один из них бросился на другого с ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 декабря в отдел полиции поступила телефонограмма. Сообщалось, что днем ранее в больницу привезли 35-летнего мужчину с ножевым ранением. Его избил знакомый.

Пострадавшему диагностировали сочетанную травму голову, груди, живота, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылочной области, множественные не проникающие колотые раны грудной клетки, открытую травму живота, проникающее ранение живота без повреждения внутренних органов.

Вскоре был задержан подозреваемый по месту жительства. Им оказался 54-летний мужчина. Между знакомыми случилось ссора после совместного распития спиртных напитков, после этого задержанный дважды ударил ножом приятеля.

Полиция изъяла 20 ножей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино мужчина ударом ножа в шею прикончил собутыльника.

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Изъяты 20 ножей: пьяные посиделки в Каменке закончились ранениями в живот
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