Убийство мужчины во время распития алкоголя произошло в Колпинском районе

Тело 33-летнего неработающего гражданина нашли в квартире с ранами на шее.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 23 декабря, в 16:08 в дежурную часть пришло сообщение от гражданки 1972 года рождения о найденном в квартире в доме 221 на бульваре Трудящихся Колпино мужчине с ранами на шее.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что труп принадлежит мужчине 1988 года рождения, проживающему в Колпино. По «по горячим следам» был задержан подозреваемый 1993 года рождения, который во время пьяной ссоры ударил ножом, находящегося в гостях мужчину.

Подозреваемый проживает в Колпино, не работает и не состоит под надзором органов. Полицией ОМВД Колпинского района задержала мужчину по статье 91 УПК РФ, изъяты пять ножей, один со следами бурого вещества, мобильный телефон, вещи убитого и отпечатки пальцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Коллпинском районе юбилей закончился поножовщиной.