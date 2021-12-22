В Усть-Ижоре юбилей закончился грустно: мужчина в кафе кинулся с ножом на оппонента

В Усть-Ижоре юбилей закончился грустно: мужчина в кафе кинулся с ножом на оппонента
Один из мужчин достал нож на празднике. Фото: pixabay

В Колпинском районе Петербурга мужчина получил удар ножом в живот.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 22 декабря.

Росгвардейцам удалось задержать дебошира, который во время празднования в кафе Усть-Ижоры ножом ранил мужчину.

Оказалось, что вечером 21 декабря нетрезвый гражданин ввязался в конфликт в увеселительном заведении на праздновании юбилея. Наверное, аргументы у него закончились, потому что, в какой-то момент он достал нож и нанес ранение в живот своему оппоненту.

Очевидцы обратились в полицию. Вскоре прибыли росгвардейцы и задержали нарушителя. Нож же изъяли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти женщину подозревают в убийстве сестры.

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