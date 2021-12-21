Вскрытие показало, от чего умерла блокадница, сама сделавшая себе операцию

Врачи озвучили причину смерти 90-летней пенсионерки Клавдии Петровой из Ленобласти, которая сама себя прооперировала, чтобы избавиться от болей в животе.

Женщина скончалась в Ленинградском областном кардиодиспансере, перепрофилированном под работу с ковид-пациентами. По словам ее внучки, результаты вскрытия показали, что женщина скончалась от онкологии, сообщила «Комсомольская правда».

Напомним, у пенсионерки был положительный тест на COVID-19, ехать в стационар она боялась, поэтому лечилась дома. Оставшись одной в квартире, она сделала себе несколько разрезов, чтобы выпустить скопившуюся жидкость. После случившегося вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали. Врачи лечили ее три недели, но спасти не смогли.

Во вторник, 21 декабря, стало известно, что Клавдия Петрова умерла от онкологии, а также коронавируса. При этом за два дня до смерти тесты на COVID дали отрицательный результат. В медзаключении также было отмечено, что проведенная операция на состояние пенсионерки не повлияла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после операции самой себе пенсионерка признавалась, что ей на самом деле стало легче и теперь она могла лежать на боку.