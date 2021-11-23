Дочь блокадницы, сделавшей себе операцию, рассказала о ее состоянии после инцидента

В первые минуты после операции пенсионерка испытала облегчение.

Дочь онкобольной блокадницы, которая сделала себе операцию, рассказала о самочувствии матери сразу после инцидента. Об этом сегодня, 23 ноября, пишет 47news.

Женщина вспоминает, как вернулась домой и услышала слова матери, которая призналась, что «что-то с собой натворила». Дочь блокадница бросилась в комнату, не снимая обуви и одежды, и увидела прооперированную пожилую женщину. Она испытала шок – ночная рубашка онкобольной была мокрой, как и простыня.

Пенсионерка призналась, что ей на самом деле стало легче и теперь она могла лежать на боку. Медики, осматривавшие женщину, отметили, что на теле блокадницы было еще одно отверстие, которое немного кровоточило.

Сейчас пожилая женщина находится под присмотром врачей. Ей пообещали оказать паллиативную помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блокаднице, сделавшей себе разрез, окажут паллиативную помощь в медучреждении.