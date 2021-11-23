Блокаднице, сделавшей себе разрез, окажут паллиативную помощь в медучреждении

Блокаднице, сделавшей себе разрез, окажут паллиативную помощь в медучреждении
Пенсионерка находится под наблюдением врачей. Фото: pixabay.com

Женщина от безысходности пыталась сама себя прооперировать.

Онкобольная пенсионерка-блокадница, которая от безысходности пыталась сделать себе операцию по удалению скопившейся в брюшной полости жидкости, получит паллиативную помощь в медучреждении. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

Паллиативная помощь позволяет предотвратить страдания, а также оказание психосоциальной и духовной поддержки. Напоминаем, что об инциденте стало известно 22 ноября в Выборге. Пенсионерка устала добиваться помощи от врачей и решила сама сделать себе на животе надрезы, чтобы выпустить жидкость.

В комитет здравоохранения Ленобласти отметили, что разберутся в происходящем. У гражданки, страдающей раком, наблюдались проблемы с анализами, поэтому в операции ей отказали. Хирургическое вмешательство пришлось перенести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге бабушка от безысходности сама себя прооперировала.

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