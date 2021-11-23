В Выборге бабушка от безысходности сама себя прооперировала

В настоящее время о бабушке заботятся врачи. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В настоящее время о бабушке заботятся врачи. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Перед тем, как сделать себе надрезы ножом, пенсионерка написала записку для дочери и внуков.

Жуткую историю в социальных сетях рассказала сотрудница скорой помощи, приехавшая на вызов после того, как бабушка провела операцию.

Жительница Выборга сделала это из-за нехватки врачей.

Ранее пенсионерке был диагностирован рак, в связи с этим у нее случилось осложнение, асцит, когда в брюшной полости скапливается жидкость. Такой недуг усложняет жизнь. Невозможно ходить, лежать и даже нормально дышать.

Прошедшая войну и блокаду бабушку не дождалась докторов, поэтому сама решила сделать надрезы тонким ножом по животу, чтобы ненужная жидкость вышла.

Так как пострадавшая не является медработником, она на всякий случай решила оставила записку своей дочери и внукам. В письме женщина призналась, что к крайней мере ее подтолкнули невыносимые боли.

Бабушка выжила, в данный момент она находится под наблюдением докторов.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал проверку. По информации Комздрава, у гражданки, страдающей раком, наблюдались проблемы с анализами, поэтому в операции ей отказали. Хирургическое вмешательство пришлось перенести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что домашние роды в Московском районе закончились смертью новорожденного.